Умер Андрей Николаев — всемирно известный клоун Андрюша

Единственный в стране обладатель высшей клоунской награды мира «Золотая маска Грока» скончался в 85 лет, сообщается на сайте Росгосцирка.



Народного артиста РФ не стало 14 августа. Он скончался в больнице в Москве, куда был госпитализирован несколькими днями ранее, уточняет Mash.



«Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей, которым он негласно завещал: в искусстве не должно быть искусственности — идти всегда нужно только от себя», — отмечается в сообщении Росгосцирка.



Николаев окончил Госучилище циркового искусства и ГИТИС. Учился у Михаила Румянцева — Карандаша, Олега Попова — Солнечного клоуна, Юрия Никулина и иллюзиониста Эмиля Кио, а также работал с ними со студенчества. В 1960-е создал образ наивного и смекалистого клоуна Андрюши. Придумывал и ставил собственные репризы, где выполнял акробатические трюки, эквилибры и джигитовку, читал монологи и пел. В 1970-е основал «Комедийный цирк» и начал преподавать в ГИТИСе, где стал профессором. Среди его студентов были Алла Пугачева, Александр Буйнов и др.