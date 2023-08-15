Стартовал прием заявок на актерскую лабораторию «Одна шестая»

15.08.2023
Мастерскую проведут с 15 по 20 сентября в Екатеринбурге на II Международном кинофестивале дебютов евразийского континента «Одна шестая». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
В этом году киносмотр посвящен теме наставничества и включает работу сценарной и актерской лабораторий. Показы конкурсных фильмов сопроводят образовательная программа, творческие встречи и спецпоказы.
Актерская лаборатория предложит участникам интенсивную программу с мастер-классами, лекциями и дискуссиями. Мероприятия организованы совместно с Гильдией кастинг-директоров и Гильдией актерских агентов РФ. Участники смогут повысить профессиональные навыки и презентовать себя кастинг-директорам и продюсерам.
К участию приглашают профессиональных актеров от 18 лет из разных стран, в активе которых не более трех киноработ в главных или значимых ролях.
Отбор пройдут только 30 человек. Шестерым авторам лучших заявок организаторы оплатят проезд в Екатеринбург и проживание в городе.
Вместе с полностью заполненной анкетой
конкурсанты должны предоставить актерскую видеовизитку и мотивационное письмо. Заявки принимаются до 27 августа до 23:59 мск. Сообщение о зачислении придет не позднее 1 сентября.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ