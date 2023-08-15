Доход Марго Робби от проката «Барби» оценили в $50 млн

15.08.2023
Австралийская актриса исполнила главную роль в ленте и спродюсировала ее.
По данным Variety, Марго Робби получит около $50 млн за работу над Barbie. Сумма включает бонусы за кассовый успех фильма. Постановщица и сосценарист проекта Грета Гервиг тоже получит бонусы, сумма которых не раскрывается, но называется внушительной. Доход исполнителя роли Кена Райана Гослинга неизвестен.
К настоящему моменту бокс-офис драмеди «Барби» составил $1,183 млрд. Фильм появился в кинотеатрах 21 июля. На то, чтобы собрать более миллиарда долларов в прокате, ему потребовалось 17 дней — меньше, чем всем остальным проектам Warner Bros.
Ранее сообщалось, что WBD уже занялся
начальной разработкой сиквела Barbie, к которому хочет привлечь команду оригинальной ленты. Вопрос в том, согласятся ли на это режиссер и исполнители главных ролей: они подписывали контракты на участие только в одном проекте, связанном с «Барби».
Фото: кадр из фильма «Барби»