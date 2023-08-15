ММОМА приглашает на выставку неофициального искусства «Единицы времени»

15.08.2023

ММОМА приглашает на выставку неофициального искусства «Единицы времени»
Экспозиция работ отечественных художников-нонконформистов из коллекции Сергея Александрова посвящена вопросу времени, сообщила пресс-служба столичного музея.

Проект в главном здании Московского музея современного искусства работает с 23 августа по 22 октября. Он строится вокруг произведений 12 ключевых представителей неофициальной арт-сцены 1960-х годов в обрамлении работ их предшественников, современников и последователей.

Публика увидит произведения Ильи Кабакова, Лидии Мастерковой, Анатолия Зверева, Дмитрия Краснопевцева, Дмитрия Плавинского и др. Выставка продолжает музейную программу по популяризации собраний российских коллекционеров.

Экспозицию дополнят док о художнике Владимире Яковлеве, фотопортреты мастеров и снимки со сценами их жизни, сделанные И. Пальминым, А. Забриным, В. Серовым и предоставленные из семейных архивов. Выставку сопровождает музыка Антона Силаева, написанная для проекта.

Коллекция консультанта-эксперта Ассоциации искусствоведов и Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров Сергея Александрова включает более 4 тысяч произведений в основном отечественных авторов XX-XXI веков.

Фото: Д.М. Краснопевцев. Каменные плиты и трилистник. 1961 / пресс-служба ММОМА