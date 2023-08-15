ММОМА приглашает на выставку неофициального искусства «Единицы времени»

Фото: Д.М. Краснопевцев. Каменные плиты и трилистник. 1961 / пресс-служба ММОМА

Публика увидит произведения Ильи Кабакова, Лидии Мастерковой, Анатолия Зверева, Дмитрия Краснопевцева, Дмитрия Плавинского и др. Выставка продолжает музейную программу по популяризации собраний российских коллекционеров.Экспозицию дополнят док о художнике Владимире Яковлеве, фотопортреты мастеров и снимки со сценами их жизни, сделанные И. Пальминым, А. Забриным, В. Серовым и предоставленные из семейных архивов. Выставку сопровождает музыка Антона Силаева, написанная для проекта.Коллекция консультанта-эксперта Ассоциации искусствоведов и Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров Сергея Александрова включает более 4 тысяч произведений в основном отечественных авторов XX-XXI веков.