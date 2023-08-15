Музейно-театральный квартал «Бахрушинский» планируют открыть в начале 2024 года



«Аналогов такого объекта не существует ни в России, ни в мире. Его масштаб и вправду впечатляет: 12 филиалов музея займут свыше 15 тысяч кв. м», — отметила Ольга Любимова.



Работы по фасаду и благоустройству завершатся в сентябре, по созданию экспозиций — до конца 2023 года. Музейно-театральный квартал на «Павелецкой» и часть филиалов планируют открыть в начале 2024 года, в Туле — до конца следующего года, Музей в Зарайске и Дом-музей М. Ермоловой — к 2025-му. После завершения всех работ по созданию квартала Бахрушинский музей откроет 15 новых экспозиций.



«Уверена, Бахрушинский музей станет местом притяжения жителей не только нашей страны, но и всего мирового сообщества», — подчеркнула чиновница.



По ее словам, на площадке можно будет общаться с выдающимися деятелями культуры, изучать выставки и вдохновляться историей театра. Скоро откроется детский центр для школьников и студентов.



Фото: пресс-служба Минкультуры РФ «Уверена, Бахрушинский музей станет местом притяжения жителей не только нашей страны, но и всего мирового сообщества», — подчеркнула чиновница.По ее словам, на площадке можно будет общаться с выдающимися деятелями культуры, изучать выставки и вдохновляться историей театра. Скоро откроется детский центр для школьников и студентов.