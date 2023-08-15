Фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина» пройдет впервые с 2020 года

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В этом году музыкальная часть «Крыльев Сахалина» включает самые разные направления рок-музыки: от хэви-металла и панк-рока до детского рока. В лайн-апе — артисты из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода, Москвы и Новосибирска.В первый день на главной сцене выступят группы Sahalin, «Конец фильма» и др. Во второй на эту же сцену поднимутся «Сурганова и оркестр», «Рок-синдром», «Анимация», артисты Академии эстрады Ларисы Долиной. На малой сцене пройдет фестиваль электронной этнической музыки «Лер Миф» с участием сахалинских и тувинских исполнителей. В финальный день гостей ждут концерты кавер-коллективов и детских ансамблей.Спортивная программа 18 августа включает работу зоны беспилотной авиации, площадок для воркаута и пейнтбола, батутного парка, зон для настольных игр и лазертага, а также соревнования по прологу «Эндуро». 19 августа состоится одно из главных мероприятий фестиваля — авиашоу с участием гражданских самолетов. Также в программе этого дня — тиры лучников и стрелков, состязания по джип-триалу, пляжный волейбол, стритбол, мастер-класс по керлингу, выступления мотопланеристов, спортивных гимнастов, представителей боевых искусств, а также выставка автомобилей и фейерверк. 20 августа пройдет экстремальный забег «Сахалинский рубеж».