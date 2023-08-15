Старую Москву в живописи Николая Мочальского покажут в Музее Пушкина

Фото: Pixabay

Проект расположится в Выставочных залах на Арбате и представит десятки живописных работ Николая Мочальского из цикла о старой Москве, поглощаемой неизбежно наступающей современностью. В него входит около тысячи полотен. Посетители увидят старинные усадьбы, памятники, московские дворики, бульвары и улицы.Автор наследует традиции московской школы живописи и русского импрессионизма. Он стремится запечатлеть уходящие образы старой Москвы, в чем его пленэрная живопись близка поэзии.Николай Мочальский родился в 1972 году в Москве в семье художников. Ими были его дед Дмитрий Мочальский, бабушка Тамара Гижевская и отец Андрей Мочальский. Окончил МГАХИ им. Сурикова. Состоит в Московском союзе художников. Преподает в РГСАИ. Выставляется в РФ и за рубежом.