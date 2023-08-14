Международный джазовый фестиваль Бутмана в Сочи будет проходить в течение недели

Международный джазовый фестиваль под руководством саксофониста Игоря Бутмана в Сочи будет проходить дольше обычного. Организаторы мероприятия продлили фестиваль до недели, передает пресс-служба фестиваля.



Решение было принято в связи с большой популярностью фестиваля.



Фестиваль в этом году стартует 11 сентября и завершится 17 сентября. Концерты будут проходить на трех площадках в Сочи — в Зимнем театре, концертном зале «Фестивальный» и на площади Южного мола.



«Программа будет состоять из концертов на открытом воздухе, которые мы будем проводить на Южном молу, 10 образовательных мероприятий, гала-концерта по случаю закрытия 17 сентября в "Фестивальном", и, что особенно важно, в год 85-летия легендарного Зимнего театра сразу три концерта — открытие фестиваля и два гала-концерта — будут организованы на сцене этой легендарной площадки», — рассказали организаторы.



Среди хедлайнеров фестиваля будут сам Игорь Бутман, Леонид Агутин, Московский джазовый оркестр, Олег Аккуратов, Fantine, Сергей Жилин и другие.









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