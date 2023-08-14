Стартовали съемки фильмов «Бокал вина и апельсины» и «Абрикосовая горечь»

Кинокомпания 2V Media начала съемки фильма «Бокал вина и апельсины». Режиссером выступает Руслан Паушу.





В фильме идет рассказ о 30-летней девушке, чьих женихов спугивает ее мама. Однажды героиня находит идеального парня, который нравится даже ее матери, но вдруг раскрывается, что он уже женат.





Главные роли в фильме «Бокал вина и апельсины» сыграют Елена Штарова, Михаил Гудошников, Светлана Йозефий и Татьяна Аугшкап.





Проект снимается для телеканала «Домашний». Другим проектом для канала стала драма «Абрикосовая горечь» кинокомпании GP Cinema. Главные роли в фильме Александра Мохова играют Полина Давыдова, Рустам Джабраилов и Светлана Никифорова.





Главной героине после родов необходима пересадка сердца. Сложную операцию проводят в турецкой больнице, а донором становится погибшая в аварии женщина. Вдовец Джемаль решает познакомиться с Анной, которую спасло сердце его жены.









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