В Новом Манеже открылся проект МХТ им. Чехова и Музея МХАТ «Театр и музей. Рождение чуда»

В Новом Манеже открылась совместная выставка МХТ им. А.П. Чехова и Музея МХАТ.



Проект приурочен к 125-летию Московского Художественного театра и 100-летию Музея МХАТ, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Выставочный проект «Театр и музей. Рождение чуда» представлен 11 августа в «Арт-платформе» Нового Манежа.



Концепцию проекта разработал театральный режиссер Виктор Крамер, на выставке представлены уникальные экспонаты, исторические костюмы, реквизит легендарных спектаклей, арт-объекты, мультимедийные инсталляции.



«Сегодня мы открываем очень важную для нас выставку. Этот проект дает нам возможность больше узнать об истории этого легендарного театра, ставшего настоящим мерилом в мире театрального искусства. Безусловно, МХАТ является знаковым местом не только среди театральных учреждений нашей страны, но и всего мира. Уверена, выставка "Театр и музей. Рождение чуда" войдет в ряд ключевых событий, которыми мы отпразднуем 125-летие со дня основания Московского Художественного общедоступного театра», — рассказала на открытии выставки директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова.



В программу проекта также вошла насыщенная программа для взрослых и детей с лекциями, мастер-классами, спектаклями.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России