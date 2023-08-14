Цифровая премьера «Барби» с Марго Робби состоится 4 сентября

Премьера блокбастера «Барби» в стрим-сервисах состоится 4 сентября.



Главную роль в фильме сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.





Сюжет фильма построен вокруг мира популярной куклы Барби. В какой-то момент она попадает в настоящую реальность, что переворачивает ее представления о своем предназначении.





Сняла «Барби» автор «Леди Бёрд» и «Маленьких женщин» Грета Гервиг. Сценарий режиссер написала совместно со своим мужем Ноа Баумбаком.





В семейной киноленте также снялись Америка Феррера, Ариана Гринблатт, Кейт Маккиннон, Исса Рэй, Ри Перлман и другие актеры.





В мировом прокате «Барби» на сегодняшний день собрала более 1,1 млрд долларов. В российский прокат фильм не вышел из-за санкций.









Фото: кадр из фильма «Барби»