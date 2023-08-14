Полнометражный анимационный фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» возглавил российский прокат.



Картина стартовала в превью-формате, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».





На настоящий момент мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» заработал за выходные более 172 миллионов рублей в российских кинотеатрах.





Второе место по сборам в российском прокате занимает «Баба Яга спасает мир». Семейное фэнтези за прошедшие выходные собрало более 82 миллионов рублей. Общие сборы фильма за две недели проката составляют более 225 миллионов рублей.





На третьем месте комедия «За Палыча!», которая собрала за выходные более 40 миллионов рублей. Общие сборы за три недели проката составляют более 210 миллионов рублей.





Замыкают топ-5 российского бокс-офиса хоррор «Два, три, демон, приди!» — более 39 миллионов рублей сборов за выходные, и байопик «Жанна Дюбарри» — более 32 миллионов рублей, собранных в кассах кинотеатров за минувший уик-энд.









Фото: кадр из мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»