«Шаляпин-фестиваль» в Сергиевом Посаде посетили 1,5 тысячи человек

14.08.2023
«Шаляпин-фестиваль» Российского национального музея музыки в Гагино Сергиево-Посадского городского округа посетили более 1,5 тысячи человек.
Мероприятие прошло 12 августа на территории Храмового комплекса Казанского иконы Божией матери. В 2023 году фестиваль посвящен 125-й годовщине венчания Федора Шаляпина с балериной Иолой Торнаги и приурочен к 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова.
На сцене выступили солисты оперы, артисты хора и оркестра Государственного академического Большого театра России, музыкальные коллективы Сергиево-Посадского городского округа.
В рамках фестиваля прошла выставка «Браво, Шаляпин!», «Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Федора Шаляпина и Иолы Торнаги», а также выставки творческого объединения «Время молодых XXI» «Волга. Живописные рассветы и закаты». На фестивале также работала ярмарка народных мастеров.
Фото: пресс-служба Российского национального музея музыки