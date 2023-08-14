«Шаляпин-фестиваль» в Сергиевом Посаде посетили 1,5 тысячи человек









Фото: пресс-служба Российского национального музея музыки

Мероприятие прошло 12 августа на территории Храмового комплекса Казанского иконы Божией матери. В 2023 году фестиваль посвящен 125-й годовщине венчания Федора Шаляпина с балериной Иолой Торнаги и приурочен к 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова.На сцене выступили солисты оперы, артисты хора и оркестра Государственного академического Большого театра России, музыкальные коллективы Сергиево-Посадского городского округа.В рамках фестиваля прошла выставка «Браво, Шаляпин!», «Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Федора Шаляпина и Иолы Торнаги», а также выставки творческого объединения «Время молодых XXI» «Волга. Живописные рассветы и закаты». На фестивале также работала ярмарка народных мастеров.