«Централ Партнершип» показал трейлер «Синдрома» с Оксаной Акиньшиной

Проект приурочен к 125-летию Московского Художественного театра и 100-летию Музея МХАТ.
Главную роль в фильме сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.
Картина стартовала в превью-формате.
Мероприятие прошло 12 августа на территории Храмового комплекса Казанского иконы Божией матери.
Главные роли в психологическом триллере сыграли Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро.
Проект приурочен к 125-летию Московского Художественного театра и 100-летию Музея МХАТ.
Главную роль в фильме сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.
Картина стартовала в превью-формате.
Мероприятие прошло 12 августа на территории Храмового комплекса Казанского иконы Божией матери.
Главные роли в психологическом триллере сыграли Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро.
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14.08.2023