«Централ Партнершип» показал трейлер «Синдрома» с Оксаной Акиньшиной

Кинопрокатчик «Централ Партнершип» опубликовал в YouTube трейлер фильма «Синдром».



Главные роли в психологическом триллере сыграли Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро. Главные роли в психологическом триллере сыграли Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро.





В фильме идет рассказ о супругах, которые попадают в автокатастрофу. После трагедии героиня перестает узнавать в муже прежнего идеального мужчину и пытается разобраться, что стоит за резкими переменами.





Снял триллер автор «Околофутбола» Антон Борматов. Сценарий написала Ирина Накарякова.





В «Синдроме» также снялись Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский, Виктор Тереля и другие актеры. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 9 ноября.









Фото: кадр из фильма «Синдром»