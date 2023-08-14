Малахов рассказал подробности съемок «Пусть говорят» с Наоми Кэмпбелл

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов рассказал подробности съемок выпуска программы «Пусть говорят» с моделью Наоми Кэмпбелл.



В своем Telegram-канале Малахов написал, что Кэмпбелл опоздала на съемки на два часа.



«Филипп Киркоров уже практически закончил свой концерт в Екатеринбурге и несколько раз выходил на бис, чтобы мы могли провести прямое включение!», — написал Малахов.



Выпуск «Пусть говорят» с Наоми Кэмпбелл состоялся в ноябре 2010 года. В шоу приняла участие также мать модели Валери Моррис. В шоу Кэмпбелл попробовала каравай, слушала русскую народную музыку. Киркоров исполнил для модели свой хит «Дива» в прямом эфире из Екатеринбурга.









Фото: Осторожно, Собчак/YouTube











