Итоги обследования «Троицы» представят на реставрационном совете

Результаты проведенной работы и оценка состояния шедевра будут представлены на реставрационном совете.По словам заведующей отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Елены Прохановой, по итогам этапа обследования будут обнародованы результаты: отчет по проведенной работе и результаты анализа.«Когда будет готов весь материал, будет назначен реставрационный совет. Все результаты станут темой обсуждения совета. И уже на совете будет выработана программа по дальнейшим мероприятиям», — сказала руководитель.Елена Проханова не назвала конкретной информации о времени, которое потребуется для проведения анализа полученных данных.О решении передать «Троицу» из Третьяковской галереи Русской православной церкви стало известно 15 мая. Икона была выставлена в Храме Христа Спасителя.После реставрации икона будет направлена в Троице-Сергиеву лавру.