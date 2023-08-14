Названа дата цифровой премьеры пятой части франшизы «Индиана Джонс»

Стала известна дата цифрового релиза приключенческого боевика «Индиана Джонс и колесо судьбы».



Фильм будет доступен на платформах с 29 августа.



Картина будет доступна для просмотра на стримингах Amazon Prime Video, iTunes, Vudu, Google Play Movies & TV.



Режиссером пятой части франшизы выступил Джеймс Мэнголд. Первые четыре фильма снял Стивен Спилберг. В новом фильме Спилберг выступил в качестве исполнительного продюсера.



Главного героя картины вновь сыграл Харрисон Форд. В актерский состав также вошли Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Томас Кречман, Мадс Микельсен и другие.









Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы"