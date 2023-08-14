«Мегафон» оштрафовали за показ фильма с ЛГБТ-сценами

Сообщается, что компания оштрафована на 1 млн рублей за неподходящую маркировку фильма «Любовь, любовь, любовь».Мелодрама была размещена на сервисе «Мегафон ТВ» с маркировкой 16+, а не 18+, как того требует законодательство.В компании заявили, что маркировку 18+ установили на фильм самостоятельно еще в феврале, несмотря на то, что в реестре прокатных удостоверений у фильма указана возрастная категория 16+.Ранее компанию оштрафовали за показ фильмов «Бриджит Джонс: грани разумного», «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы», «Жадность».