В Москве откроется фотовыставка к 100-летию Леонида Гайдая

14.08.2023

В Москве откроется фотовыставка к 100-летию Леонида Гайдая
Проект к юбилею советского комедиографа расположится на Страстном бульваре с 26 августа по 12 сентября, сообщает ТАСС.

Выставка под открытым небом организована в рамках «Ночи кино», которая проходит в канун Дня российского кино. Фотопроект расскажет о детстве и юности будущего режиссера, сценариста и актера в Иркутске, его армейской и фронтовой жизни, первых ролях в Иркутском драмтеатре, учебе во ВГИКе в Москве, а также о судьбоносных встречах с актрисой и супругой Ниной Гребешковой, режиссером Иваном Пырьевым и др.

Часть экспозиции посвящена легендарным гайдаевским комедиям. Всего в его фильмографии — 20 работ, многие из которых вошли в золотую коллекцию отечественного кино.

Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»