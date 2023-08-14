В Москве откроется фотовыставка к 100-летию Леонида Гайдая

Фестиваль был посвящен 45-летию реконструкции лирообразных гуслей XI века с резной надписью «Словиша...
Картина будет доступна для просмотра на стримингах Amazon Prime Video, iTunes, Vudu, Google Play Mov...
Компания оштрафована на 1 млн рублей за неподходящую маркировку фильма «Любовь, любовь, любовь».
Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Проект к юбилею советского комедиографа расположится на Страстном бульваре с 26 августа по 12 сентяб...
Фестиваль был посвящен 45-летию реконструкции лирообразных гуслей XI века с резной надписью «Словиша...
Картина будет доступна для просмотра на стримингах Amazon Prime Video, iTunes, Vudu, Google Play Mov...
Компания оштрафована на 1 млн рублей за неподходящую маркировку фильма «Любовь, любовь, любовь».
Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Проект к юбилею советского комедиографа расположится на Страстном бульваре с 26 августа по 12 сентяб...
Экспозиция «Энергия цвета. Архетипы авангарда» пройдет в главном здании Приморской картинной галереи...
Режиссер опубликовал видеоролик, в котором признался, что находится в поисках любви.
Ранее в Крыму трех девушек оштрафовали за то, что они пели в аквапарке песню «Ще не вмерла Украина».
Проект подготовил Музей русского импрессионизма к выставке «Выбор Добычиной».
Лаборатория представляет собой конкурсный отбор проектов с целью поддержки региональных киностудий и...
С 25 августа по 3 сентября территория Воздушных садов превратится в экспозиционное пространство с ла...
На экскурсиях побывали участники форума из 89 регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубеж...
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23 августа в Выставочных залах РАХ в Москве откроется академический проект «художника, идущего особы...
В программу вошли кинокартины Алексея Учителя, Олега Раковича и Натальи Чумаковой, сообщила пресс-сл...
Региональное отделение организации планирует «сделать все» для срыва мероприятия, сообщает «Вестник ...
14.08.2023