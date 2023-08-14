В Москве откроется фотовыставка к 100-летию Леонида Гайдая

Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Выставка под открытым небом организована в рамках «Ночи кино», которая проходит в канун Дня российского кино. Фотопроект расскажет о детстве и юности будущего режиссера, сценариста и актера в Иркутске, его армейской и фронтовой жизни, первых ролях в Иркутском драмтеатре, учебе во ВГИКе в Москве, а также о судьбоносных встречах с актрисой и супругой Ниной Гребешковой, режиссером Иваном Пырьевым и др.Часть экспозиции посвящена легендарным гайдаевским комедиям. Всего в его фильмографии — 20 работ, многие из которых вошли в золотую коллекцию отечественного кино.