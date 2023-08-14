Народный артист СССР, дирижер, альтист Юрий Башмет представит в Ярославле музыкально-драматическую версию «Евгения Онегина».



Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.



«Запускаем новый проект "Большой концерт". Это оригинальный формат проведения культурных событий в регионе, который используется у нас впервые. Откроет проект Юрий Башмет. 25 августа в 20:00 на Советской площади Ярославля маэстро вместе с солистами Большого и Мариинского театров, нашей хоровой капеллой и симфоническим оркестром "Новая Россия" представит авторскую музыкально-драматическую версию "Евгения Онегина"» — написал глава региона.



Юрий Башмет выступит с симфоническим оркестром «Новая Россия», с солистами Большого и Мариинского театров.



Фрагменты романа в стихах прозвучат в исполнении Константина Хабенского и Ольги Литвиновой.



Губернатор добавил, что визит в область Башмета будет ярким культурным событием.



«Для нас честь принимать выдающихся музыкантов, исполнителей, деятелей театра и кино в Ярославской области», — добавил Евраев.









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