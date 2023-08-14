Во Владивостоке работы авангардистов представят в свете теории архетипов

Проект Третьяковской и Приморской галерей и Дальневосточного художественного музея будет работать с 17 августа по 22 октября. Он предлагает по-новому взглянуть на русский авангард — с помощью системы архетипов, популярной в прошлом веке и сегодня. В ГТГ архетипы определили как «структуры в коллективном бессознательном, которые живут в глубинах нашей психики», обуславливают ценности индивида, его поведение и восприятие мира.



Авангард — художественное явление 1910–1920-х годов преимущественно Москвы и Петербурга, отличающееся свободой творческого самовыражения. Это объясняет огромное разнообразие работ художников-новаторов, а также возможные сложности их восприятия. Цвет как основное выразительное средство авангардной живописи помогает определить ведущий архетип автора. Система 12 архетипов позволяет найти связь между творчеством мастера и его характером, личностными особенностями.





Проект ставит цель «очеловечить» авангард, проникнув во внутренний мир художников на качественно новом уровне, и глубже понять необычное искусство начала ХХ века.





В экспозиции представлены программные работы К. Малевича, В. Кандинского, А. Родченко, Н. Гончаровой, А. Экстер, М. Ларионова, М. Шагала, И. Машкова, А. Лентулова, Л. Поповой, О. Розановой, П. Филонова и др.







Фото: Василий Кандинский. Белый овал. 1919 / пресс-служба ГТГ