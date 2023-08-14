Ларс фон Триер записал видео о поиске девушки и музы

14.08.2023

Ларс фон Триер записал видео о поиске девушки и музы
Датский кинорежиссер Ларс фон Триер написал в соцсетях, что ищет девушку и музу.

На своей странице в Instagram (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) режиссер опубликовал видеоролик, в котором признался, что находится в поисках любви.

«Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР и контролируемый алкоголизм», — признался режиссер.

По словам Триера, если повезет, ему удастся снять еще несколько приличных фильмов. Кинематографист считает, что в хорошие дни он может стать «вполне веселым» партнером.

Кандидаток режиссер попросил писать ему на почту.

Ларс фон Триер — автор фильмов «Рассекая волны», «Меланхолия», «Догвилль», ставших классикой мирового кино. У режиссера более ста наград и номинаций.



Фото: Осторожно: Собчак/YouTube