В Госдуме отреагировали на инцидент со штрафом за украинскую песню

14.08.2023

В Госдуме отреагировали на инцидент со штрафом за украинскую песню
Депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала инцидент со штрафом за исполнение украинских песен.

Драпеко назвала глупостью наказание за исполнение украинских песен, пишет News.ru.

Ранее в Крыму трех девушек оштрафовали за то, что они пели в аквапарке песню «Ще не вмерла Украина» украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под творческим псевдонимом Верка Сердючка.

Девушки пели и танцевали, несмотря на замечания посетителей.

«Я считаю, что это глупость вести разборки из-за песен, неважно какого исполнителя, Верки Сердючки или кого другого. Меня, например, это никак не впечатляет и не задевает. Тем более писать заявление в полицию», — прокомментировала депутат.

По словам депутата, штрафовать за песни, если они не признаны экстремистскими, нельзя.


Фото: Kremlin.ru