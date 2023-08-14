Стартовал прием заявок на сценарную лабораторию «Формула пути» ФПРК и Союза кинематографистов России.



Лаборатория представляет собой конкурсный отбор проектов с целью поддержки региональных киностудий и независимых кинематографистов.



Прием заявок продлится с 14 августа по 15 сентября 2023 года, после чего будет проведет отбор участников лаборатории, для которых с 21 сентября по 8 октября будут проводиться закрытые теоретические и практические занятия.



По итогам оценки проектов кураторами состоится отбор шорт-листа лаборатории.



Призовой фонд лаборатории «Формула пути» составляет 4 млн рублей. По итогам питчинга победителями станут авторы четырех проектов.









Фото: script.moviestart.ru