Стартовал прием заявок на сценарную лабораторию «Формула пути»

Ранее в Крыму трех девушек оштрафовали за то, что они пели в аквапарке песню «Ще не вмерла Украина».
Проект подготовил Музей русского импрессионизма к выставке «Выбор Добычиной».
Лаборатория представляет собой конкурсный отбор проектов с целью поддержки региональных киностудий и...
С 25 августа по 3 сентября территория Воздушных садов превратится в экспозиционное пространство с ла...
На экскурсиях побывали участники форума из 89 регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубеж...
Ранее в Крыму трех девушек оштрафовали за то, что они пели в аквапарке песню «Ще не вмерла Украина».
Проект подготовил Музей русского импрессионизма к выставке «Выбор Добычиной».
Лаборатория представляет собой конкурсный отбор проектов с целью поддержки региональных киностудий и...
С 25 августа по 3 сентября территория Воздушных садов превратится в экспозиционное пространство с ла...
На экскурсиях побывали участники форума из 89 регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубеж...
Мероприятие пройдет с 18 по 20 августа.
Певица готовит масштабное шоу «Феникс», которое представит грядущей осенью.
Презентация состоится в Свердловском творческом Союзе журналистов 16 августа в 14:00, сообщила пресс...
Картина рассказывает историю 14-летней Глаши, которая живет в Шуе с бабушкой и мечтает о карьере реж...
По словам Кравец, в многосерийном ромкоме она сыграет избалованную певицу.
23 августа в Выставочных залах РАХ в Москве откроется академический проект «художника, идущего особы...
В программу вошли кинокартины Алексея Учителя, Олега Раковича и Натальи Чумаковой, сообщила пресс-сл...
Региональное отделение организации планирует «сделать все» для срыва мероприятия, сообщает «Вестник ...
Лента Клима Шипенко дебютирует 1 сентября на стриминге Start, сообщила его пресс-служба.
Студия взялась за разработку фильма с живыми актерами по анимационной ленте «Рапунцель: Запутанная и...
Расположенный в Великом Новгороде памятник архитектуры датируется XII веком, рассказала глава ведомс...
К созданию сиквела хотят привлечь команду, работавшую над оригинальным фильмом, рассказали источники...
Свежий ролик сериала по миру «Звездных войн» появился на официальном ютьюб-канале франшизы.
Звезда супергеройской дилогии «Шазам!» обвинила крупные американские студии в создании некачественно...
Анимационная студия Ghibli выпустила в Японии брошюру с кадрами аниме «Как поживаете?».
14.08.2023