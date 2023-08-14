Участники детского культурного форма посетили экскурсии во ВГИК

В рамках II Международного детского культурного форума в Москве прошли экскурсии во ВГИК, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что на экскурсиях побывали участники форума из 89 регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Экскурсии проходили в течение трех дней и познакомили ребят с историей первого в стране киновуза, Учебной киностудией, студией звукозаписи.



В рамках экскурсий проходили посещение факультетов анимации и мультимедиа, съемочных павильонов. Ребята узнали об объемно-кукольной анимации, технологии захвата движения Motion capture, процессе создания мультипликационных фильмов.



Помимо экскурсий, участники форума поучаствовали в дискуссии с участием представителей киношкол.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России