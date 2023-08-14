В Москве впервые пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира.



Мероприятие пройдет с 18 по 20 августа. Фестиваль инициирует Всероссийский юношеский симфонический оркестр под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, сообщают организаторы.



Участие в фестивале примут юношеские симфонические оркестры Алжира, Узбекистана, Арабский юношеский симфонический оркестр, музыканты из Китая, Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля и других стран.



Всего в фестивале примут участие музыканты из 18 стран.



В рамках мероприятия будет создан Всемирный юношеский симфонический оркестр. 20 августа в Москве на сцене Амфитеатра парка «Зарядье» пройдет концерт нового коллектива.



Вход на концерты фестиваля свободный.





Фото: пресс-служба Русского концертного агентства