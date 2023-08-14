В Москве впервые пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира

14.08.2023

В Москве впервые пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира
В Москве впервые пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира.

Мероприятие пройдет с 18 по 20 августа. Фестиваль инициирует Всероссийский юношеский симфонический оркестр под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, сообщают организаторы.

Участие в фестивале примут юношеские симфонические оркестры Алжира, Узбекистана, Арабский юношеский симфонический оркестр, музыканты из Китая, Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля и других стран.

Всего в фестивале примут участие музыканты из 18 стран.

В рамках мероприятия будет создан Всемирный юношеский симфонический оркестр. 20 августа в Москве на сцене Амфитеатра парка «Зарядье» пройдет концерт нового коллектива.

Вход на концерты фестиваля свободный.

Фото: пресс-служба Русского концертного агентства