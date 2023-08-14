Anna Asti даст сольные концерты в Москве и Петербурге

Певица готовит масштабное шоу «Феникс», которое представит грядущей осенью, сообщила пресс-служба проекта.





Anna Asti выступит в Москве дважды — 20 и 21 октября в MТС Live Холл. В Петербурге представление состоится 14 октября в Ледовом дворце.





Зрителей ждет яркое представление с декорациями, спецэффектами, мультимедийными решениями, световым шоу и живым исполнением. В плей-лист вошли хиты певицы, новые номера и песни со второго альбома, который готовится к выходу.









Билеты доступны на сайте организатора концертов live.mts.ru



Фото: пресс-служба Anna Asti В прошлом году артистка представила первый сольный альбом «Феникс». До этого она была солисткой дуэта Artik&Asti. В 2023-м она проводит второй концертный тур. В сентябре она выступит в Петрозаводске и Калининграде, а в ноябре — в Самаре и Казани.Билеты доступны на сайте организатора концертов live.mts.ru

По словам исполнительницы, новое шоу олицетворяет ее сложный творческий путь. «Центральным образом шоу станет птица феникс — зооморфное альтер эго артистки. Он будет сопровождать выступление Anna Asti на протяжении всего концерта, символизируя ее готовность продолжать выбранный путь», — рассказал автор идеи сценического дизайна программы Дмитрий Яковлевский.