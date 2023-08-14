В Екатеринбурге представят книгу «По ТУ и по СЮ сторону бажовского мира»

Книга лауреата Всероссийской литературной премии им. Бажова, члена Союза писателей РФ Александра Федосова исследует малоизвестные и спорные факты биографии Павла Бажова и истоки сказовых образов.



Среди гостей ожидаются министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, руководитель Свердловского краеведческого музея им. О. Клера Александр Емельянов и др. В числе прочего они услышат единственные сохранившиеся стихи уральского автора и песню Хозяйки Медной горы, не вошедшую в легендарную ленту «Каменный цветок», а также увидят редкие иллюстрации Константина Кузнецова к изданию сказов 1942 года, считавшиеся слишком откровенными.



Участники мероприятия смогут продегустировать винтажные духи и современные композиции, созданные парфюмерами по мотивам произведений Бажова. Также им предложат почувствовать запах малахита и определить материал на ощупь. Презентация завершится мастер-классом по приготовлению горчицы по восстановленному бажовскому рецепту.



Фото: Pixabay Участники мероприятия смогут продегустировать винтажные духи и современные композиции, созданные парфюмерами по мотивам произведений Бажова. Также им предложат почувствовать запах малахита и определить материал на ощупь. Презентация завершится мастер-классом по приготовлению горчицы по восстановленному бажовскому рецепту.