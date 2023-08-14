Кристина Асмус и Таисия Калинина сыграют главные роли в комедии «Обе две»

14.08.2023

Кристина Асмус и Таисия Калинина сыграют главные роли в комедии «Обе две»
В Москве стартовали съемки лирической комедии «Обе две».

Производством картины занимаются создатели проектов «Непослушники» и «Поехавшая», передает портал kinobusiness.com.

После столицы съемочная группа отправится в Шую, где будет проходить основной этап съемок. Ранее в этом городе снимались обе части фильма «Непослушник» Владимира Котта.

Картина рассказывает историю 14-летней Глаши, которая живет в Шуе с бабушкой и мечтает о карьере режиссера. После кончины бабушки опеку над девочкой должна взять ее тетя, авторитетная женщина Валентина. Девочка решает сбежать в Москву к другой родственнице.

Главные роли в картине сыграют Кристина Асмус и Таисия Калинина. В актерский состав также вошли Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бедный, Семен Фурман, Ела Санько, Дмитрий Блохин и другие.

Ленту планируется выпустить весной 2024 года.


Фото: Pixabay.com