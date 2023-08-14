Музей кино в Москве приглашает на показы фильмов к лекциям о рок-музыкантах

14.08.2023
В программу вошли кинокартины Алексея Учителя, Олега Раковича и Натальи Чумаковой, сообщила пресс-служба учреждения.
Киносеансы предварят лекции о музыкантах, которые будут начинаться вскоре после показов.
15 августа в 17:00 перед лекцией о Викторе Цое покажут «Рок» (1987),снятый Учителем. Также фильм продемонстрируют 20 августа.
3 сентября представят режиссерскую версию «Наухауса» (2017) Раковича. Показ 4 сентября в 17:00 состоится перед лекцией о Вячеславе Бутусове.
10 сентября в 16:00 перед лекцией о Егоре Летове зрители увидят ленту Натальи Чистяковой «Здорово и вечно».
Лекторий «Зеркало для героя: образ рок-музыканта в отражении кинематографа» курирует киновед Майя Монгольцева. Она рассматривает рок-музыку как феномен, имевший ключевое влияние на настроение и интонации художественного и доккино страны с 1980-х годов, и отразившийся в современном кинематографе. На встречах исследуют инструменты, с помощью которых режиссеры рассказывали о популярных рокерах. Киноведческий анализ помогает проследить, как экранные образы музыкантов складываются в коллективный портрет эпохи. Зачастую представления о музыкантах в фильмах ограничивает их, а современные докленты стремятся деконструировать сложившиеся образы и приблизиться к человеку.
Увидеть фильмы можно по билетам
в музей. Билеты на лекции можно приобрести по ссылке
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Фото: Фонды Музея кино