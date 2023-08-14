Музей кино в Москве приглашает на показы фильмов к лекциям о рок-музыкантах

14.08.2023

Музей кино в Москве приглашает на показы фильмов к лекциям о рок-музыкантах
В программу вошли кинокартины Алексея Учителя, Олега Раковича и Натальи Чумаковой, сообщила пресс-служба учреждения.

Киносеансы предварят лекции о музыкантах, которые будут начинаться вскоре после показов. 

15 августа в 17:00 перед лекцией о Викторе Цое покажут «Рок» (1987),снятый Учителем. Также фильм продемонстрируют 20 августа.

3 сентября представят режиссерскую версию «Наухауса» (2017) Раковича. Показ 4 сентября в 17:00 состоится перед лекцией о Вячеславе Бутусове.

10 сентября в 16:00 перед лекцией о Егоре Летове зрители увидят ленту Натальи Чистяковой «Здорово и вечно».

Лекторий «Зеркало для героя: образ рок-музыканта в отражении кинематографа» курирует киновед Майя Монгольцева. Она рассматривает рок-музыку как феномен, имевший ключевое влияние на настроение и интонации художественного и доккино страны с 1980-х годов, и отразившийся в современном кинематографе. На встречах исследуют инструменты, с помощью которых режиссеры рассказывали о популярных рокерах. Киноведческий анализ помогает проследить, как экранные образы музыкантов складываются в коллективный портрет эпохи. Зачастую представления о музыкантах в фильмах ограничивает их, а современные докленты стремятся деконструировать сложившиеся образы и приблизиться к человеку.

Увидеть фильмы можно по билетам в музей. Билеты на лекции можно приобрести по ссылке.

Фото: Фонды Музея кино