Флоренс Пью может сыграть в новом игровом ремейке Disney «Рапунцель»





Фото: кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» Ранее студия приостановила производство многих проектов из-за забастовки сценаристов и актеров. Это коснулось ремейка «Белоснежки и семи гномов» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот.

на инсайдера Дэниела Рихтмана.По его информации, Disney интересуется кандидатурой Флоренс Пью, прославившейся ролями в «Леди Макбет», «Маленьких женщинах», «Черной вдове». Кого именно она может сыграть, собеседник не уточнил. Возможно, ей предложили роль главной героини Рапунцель.В этом году студия выпустила ремейк «Русалочки» с Холли Бэйли, который собрал в прокате более $560 млн. Лента получила неоднозначные отзывы, как и предыдущие лайв-экранизации диснеевских мультфильмов. Тем не менее компания планирует создать игровые версии «Лило и Стича», «Моаны», «Бэмби» и др.