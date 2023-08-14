Минкультуры РФ поддержит реставрацию церкви Петра и Павла на Синичьей горе

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила этапы реставрации уникального объекта культурного наследия с главой региона Андреем Никитиным.Также она рассказала о заседании попечительского совета Новгородского музея-заповедника, прошедшем под председательством помощника главы РФ Максима Орешкина. Заседание прошло в усадебном доме графини Орловой-Чесменской на территории музея «Витославлицы».Совет занимается развитием и сохранением музея и его фондов. «За последние 5 лет это и восстановление самого дома графини, приобретение оборудования, пополнение фондов, новые услуги для посетителей с ОВЗ. Также мы уделяем особое внимание реставрации объектов — свыше тридцати за последние годы», — отметила глава Минкультуры.Совет запланировал работы по сохранению 13 объектов культурного наследия, 11 из которых расположены в Ярославовом дворище и древнем Торге. Также специалисты проведут Троицкий раскоп.