В новом трейлере «Асоки» показали молодого Энакина Скайуокера



Фото: кадр из трейлера сериала Ahsoka

На кадрах впервые представили еще не перешедшего на темную сторону Энакина Скайуокера — джедая и наставника Асоки Тано, главной героини истории. Учитель появляется в ее воспоминаниях до того, как она покинула орден джедаев, разочаровавшись в его ценностях. После Асока пытается расследовать угрозу всей галактике, которую она предчувствует.Для создания образа Энакина 42-летнего исполнителя роли Хейдена Кристенсена омолодили с помощью нейросетей. Ключевую роль исполнила Розарио Доусон.Релиз проекта назначен на 23 августа на стриминге Disney+.