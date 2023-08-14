В новом трейлере «Асоки» показали молодого Энакина Скайуокера

Свежий ролик сериала по миру «Звездных войн» появился на официальном ютьюб-канале франшизы.
Звезда супергеройской дилогии «Шазам!» обвинила крупные американские студии в создании некачественно...
Анимационная студия Ghibli выпустила в Японии брошюру с кадрами аниме «Как поживаете?».
14 августа день рождения отмечает основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешев...
Фотопроект Российского фонда культуры «Рисуй сердцем» открывается в селе Выльгорт (Сыктывдинский рай...
Свежий ролик сериала по миру «Звездных войн» появился на официальном ютьюб-канале франшизы.
Звезда супергеройской дилогии «Шазам!» обвинила крупные американские студии в создании некачественно...
Анимационная студия Ghibli выпустила в Японии брошюру с кадрами аниме «Как поживаете?».
14 августа день рождения отмечает основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешев...
Фотопроект Российского фонда культуры «Рисуй сердцем» открывается в селе Выльгорт (Сыктывдинский рай...
Писатель, публицист и участник СВО получил новое звание в связи с назначением заместителем командира...
26 и 28 августа оперная дива выступит на своей родине, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Ролик содержит кадры со съемочной площадки. Съемки этим летом завершились в Москве. Об этом сообща...
Персонаж уже получил положительный отклик у первых зрителей. Об этом сообщает портал «Кино ТВ». ...
Советская актриса театра и кино Лидия Остринская умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщают «Извес...
Музыканты и этномузыкологи из 20 регионов России и Казахстана примут участие в фестивале «Словиша»...
Актриса рассказала изданию Variety, что она приняла участие в экранизации комиксов Marvel о Женщин...
На фестивале прозвучали шедевры русских и зарубежных композиторов, а также народные песни. Об этом...
Директор музея Елизавета Лихачева заявила, что пока они находятся на стадии переговоров. Об этом с...
Об этом директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала на II Международном детском культ...
Мероприятия организовали для российских и итальянских студентов. Об этом сообщает ТАСС. ...
Министр культуры РФ Ольга Любимова пообщалась с участниками «на равных» во время фестиваля. Об это...
В Китае проходит международный музыкальный фестиваль и конкурс пианистов. Российский музыкант испо...
Организаторы опубликовали программу фестиваля, который пройдет 13 августа на стадионе «Юность». ...
14.08.2023