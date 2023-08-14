Актер Закари Ливай призвал зрителей не смотреть «мусор» из Голливуда

Фото: кадр из фильма «Шазам!»

Выступая на Chicago Fan Expo в поддержку бастующих сценаристов и актеров, Ливай выразил разочарование во всей индустрии. По его словам, большое количество голливудских проектов является мусором. Мейджоры недостаточно заботятся о создании действительно качественного контента для зрителей.Актер напомнил о частых случаях, когда трейлер выглядит многообещающим, но после просмотра фильма в кинотеатре у зрителя остается вопрос: «Что это было?» Ливай объяснил это тем, что для студий главное собрать залы, чтобы заработать.«Единственный способ для нас изменить что-то — не потреблять этот мусор. Мы должны отказаться от этого мусора. Это поможет», — подчеркнул он.