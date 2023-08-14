Появились кадры из последнего мультфильма Хаяо Миядзаки





Фото: фрагмент постера к аниме «Как поживаете?»

Студия отказалась от традиционной маркетинговой кампании по продвижению фильма, поэтому перед премьерой не выходят трейлеры аниме. Ранее Ghibli представила только постер проекта.«Как поживаете?» является первой за десять лет традиционно анимированной работой студии и первым полнометражным аниме Миядзаки с 2013 года. За этот период он выпустил только короткометражку «Гусеница Боро».Новое аниме легендарного мультипликатора по книге Ёсино Гэндзабуро 1937 года позиционируется как последняя работа в карьере Хаяо Миядзаки.