Основатель и главред «КиноРепортера» Мария Лемешева отмечает день рождения





Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер»

Регалии и заслуги Марии можно перечислять долго — в прошлом ведущая Первого канала, сегодня она авторитетный киноэксперт, член Союза кинематографистов России, Академии кинематографических искусств и наук, Международной федерации кинопрессы и экспертного совета Министерства культуры Российской Федерации.Практически параллельно с запуском журнала в 2012 году она учредила две премии. Первая — «Аванс» — ежегодно вручается самым перспективным молодым актерам. Вторая — «Событие года» — авторам наиболее ярких кино- и телепроектов, подводя тем самым итоги года.И конечно, это важная часть работы по поддержке отечественной киноиндустрии. Но даже это еще не все! Уже много лет под руководством Марии Лемешевой проводятся «Дни российского кино» в Индии и Сербии, популяризируя наши фильмы за рубежом и способствуя налаживанию связей между профессионалами наших стран.Редакция от всей души поздравляет Марию с днем рождения и желает счастья и успехов в столь важной для всех нас работе!