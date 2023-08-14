Основатель и главред «КиноРепортера» Мария Лемешева отмечает день рождения

14 августа день рождения отмечает основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.
Регалии и заслуги Марии можно перечислять долго — в прошлом ведущая Первого канала, сегодня она авторитетный киноэксперт, член Союза кинематографистов России, Академии кинематографических искусств и наук, Международной федерации кинопрессы и экспертного совета Министерства культуры Российской Федерации.
Практически параллельно с запуском журнала в 2012 году она учредила две премии. Первая — «Аванс» — ежегодно вручается самым перспективным молодым актерам. Вторая — «Событие года» — авторам наиболее ярких кино- и телепроектов, подводя тем самым итоги года.
И конечно, это важная часть работы по поддержке отечественной киноиндустрии. Но даже это еще не все! Уже много лет под руководством Марии Лемешевой проводятся «Дни российского кино» в Индии и Сербии, популяризируя наши фильмы за рубежом и способствуя налаживанию связей между профессионалами наших стран.
Редакция от всей души поздравляет Марию с днем рождения и желает счастья и успехов в столь важной для всех нас работе!
Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер»