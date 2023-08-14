В Коми стартует выставка автора олимпийского Мишки Виктора Чижикова

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Экспозиция посвящена творчеству Виктора Чижикова — иллюстратора, карикатуриста, народного художника РФ, создателя образа медвежонка Миши — талисмана Олимпиады’80. Передвижная выставка уже побывала в Ульяновске, Ижевске, Сарапуле и Алапаевске. Проект готовился к 85-летию художника в 2020 году. Виктор Чижиков планировал посетить открытие и пообщаться с посетителями, однако 20 июля того же года он скончался.За годы творчества художник проиллюстрировал около 200 детских книг, которые выходили на русском, английском и французском языках. Он работал в разных стилях и жанрах, создавал портреты, шаржи, карикатуры. Сотрудничал с сатирическим журналом «Крокодил». Его олимпийский Мишка прославился на весь мир.Посетители познакомятся с жизнью и творчеством Виктора Чижикова, его иллюстрациями к книгам Сергея Михалкова, Эдуарда Успенского, Александра Волкова, Юрия Коваля. В их числе — «Лесная академия», «Дядя Федор, пес и кот», «Волшебник Изумрудного города» и др. Также они увидят шаржи и карикатуры из книги «Абракадабры Виктора Чижикова», выполненные акварелью, карандашом, тушью и гуашью.Экспозиция открыта до 30 сентября в Центральной детской библиотеке им. С.В. Михалкова (ул. Домны Каликовой, д. 100А).