Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии

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Захар Прилепин поблагодарил президента РФ и руководство Росгвардии за доверие. По его словам, новое звание является «и честью, и огромным заданием»: «Тот огромный поворот, что совершает русская история, ставит жесткие вызовы, — и мы принимаем их. <...> Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству».Он добавил, что до звания подполковника также дослужились композитор Александр Алябьев, прозаик Борис Полевой, писатель и поэт Александр Твардовский и многие другие «герои бессчетных сражений, ведь звание подполковника появилось в стрелецких частях России еще в XVII веке».В руководство нового президентского полка также вошел командир батальона «Оплот» Сергей «Француз» Завдовеев.Согласно президентскому указу, на базе «Оплота» и других подразделений формируются новые полки особого назначения. Они получили расширенные полномочия и тяжелую технику для выполнения боевых задач на передовой в зоне СВО.