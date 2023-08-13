Стали известны подробности российской адаптации «Игры в кальмара»

13.08.2023

Стали известны подробности российской адаптации «Игры в кальмара»
Ролик содержит кадры со съёмочной площадки. Съёмки этим летом завершились в Москве. Об этом сообщает RG.RU.

Создатели сериала обнародовали постер и тизер российского многосерийного экшн-триллера «Цифровой код», который позиционируется как «российская версия» хитового южнокорейского проекта Netflix «Игра в кальмара». 

В центре сюжета — новая интернет-игра, с помощью которой подростки зарабатывают деньги, совершая дерзкие убийства. Вычислить создателей и остановить беспредел, распространяющийся по стране, берутся лучшие следователи из разных городов. Главные роли исполнили: Полина Гухман, Кирилл Жандаров, Раиса Рязанова, Анна Чурина, Елена Захарова, Максим Карушев, Карина Мишулина.

Фото: скриншот t.me/cinemacracy