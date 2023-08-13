DC Studios готовится представить нового супергероя Хайме Рейеса в фильме «Синий жук»

13.08.2023
Персонаж уже получил положительный отклик у первых зрителей. Об этом сообщает портал КИНО ТВ.
Персонаж войдёт в обновлённую киновселенную, однако перед премьерой аналитики предрекали кинокомиксу самый низкий кассовый старт в линейке.
Клэйтон Дэвис — критик Variety написал: «Синий жук — это фантастическое развлечение. Забавный, удивительно проникновенный фильм со звёздным поворотом Ксоло Маридуэны. В нём есть нечто такое. Режиссёр Анхель Мануэль Сото превращает предполагаемую „невидимость“ латиноамериканцев в полноценную суперсилу»
По первым отзывам, в некоторых мотивах «Синий жук» перекликается с элементами фильмов о супергероях, таких как «Железный человек» и «Человек-паук: Возвращение домой». Сильной стороной называют историю происхождения. Мировая премьера кинокомикса состоится 18 августа.
Фото: скриншот YouTube/Kinoman