Советская актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни

Советская актриса театра и кино Лидия Остринская умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщают Извест...
Музыканты и этномузыкологи из 20 регионов России и Казахстана примут участие в фестивале «Словиша»...
Актриса рассказала изданию Variety, что она приняла участие в экранизации комиксов Marvel о Женщин...
На фестивале прозвучали шедевры русских и зарубежных композиторов, а также народные песни. Об этом...
Советская актриса театра и кино Лидия Остринская умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщают Извест...
Музыканты и этномузыкологи из 20 регионов России и Казахстана примут участие в фестивале «Словиша»...
Актриса рассказала изданию Variety, что она приняла участие в экранизации комиксов Marvel о Женщин...
На фестивале прозвучали шедевры русских и зарубежных композиторов, а также народные песни. Об этом...
Директор музея Елизавета Лихачева заявила, что пока они находятся на стадии переговоров. Об этом с...
Об этом директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева сообщила на II Международном детском культур...
Мероприятия организовали для российский и итальянских студентов. Об этом сообщает ТАСС. ...
Министр культуры РФ Ольга Любимова пообщалась с участниками «на равных» во время фестиваля. Об это...
В Китае проходит международный музыкальный фестиваль и конкурс пианистов. Российский музыкант испо...
Организаторы опубликовали программу фестиваля, который пройдет 13 августа на стадионе «Юность» ...
В юбилейный год 300-летия в столице Прикамья свое мастерство покажут 19 театральных и цирковых ком...
Посетители увидят несколько десятков работ из цикла, посвященного образам старой Москвы. Об этом с...
Первыми посетителями выставки стали более 100 ветеранов. Об этом сообщает ТАСС. ...
Актриса Белла Ко умерла 10 августа на 55-м году жизни. Об этом пишет Газета.ru ...
Известный режиссер Джеймс Кэмерон, создатель таких культовых фильмов, как «Терминатор» и «Терминат...
На территории общины Якобсдорф в Бранденбурге посетители могут увидеть необычную картину, состоящу...
В честь праздника для парка создали 13 экспериментальных проектов по мотивам произведений Горького...
На «Шаляпин-фестивале» представят романсы, фрагменты из опер, русские народные песни. Об этом сооб...
Экспедиция для съемки фильма стартовала 12 августа и продлится 10 дней. Об этом сообщает ТАСС. ...
13.08.2023