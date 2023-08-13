Советская актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни

13.08.2023

Советская актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
Советская актриса театра и кино Лидия Остринская умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщают Известия.

О смерти актрисы сообщили ее коллеги:
«С глубокой печалью сообщаем о преждевременном уходе нашей коллеги», — сказано в сообщении.

Причина смерти не указывается, однако известно, что у актрисы были проблемы со здоровьем. 

Лидия Остринская родилась 14 марта 1967 года. Получила образование в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Известна по ролям в фильмах «...Время собирать камни...», «Секонд-хенд», «Король Данило».