В Великом Новгороде открылся фестиваль музыкальный древностей

13.08.2023
Музыканты и этномузыкологи из 20 регионов России и Казахстана примут участие в фестивале «Словиша». Об этом сообщает ТАСС.
В программе фестиваля запланирована научно-практическая конференция «От „Словиши“ до электрогуслей», лекции-презентации исследователей музыкальных инструментов в Центре музыкальных древностей В. И. Поветкина, концертные выступления в Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского, музее народного деревянного зодчества «Витославлицы» и уличном театре «Садко», мастер-классы по игре на традиционных музыкальных инструментах и народным танцам, ремесленные ярмарки.
В 2018 фестиваль занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» национальной премии в области событийного туризма.
Фото: скриншот YouTube/ Николай Захаров