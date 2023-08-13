Сидни Суини сыграла Женщину-паука в фильме «Мадам Паутина»

13.08.2023

Сидни Суини сыграла Женщину-паука в фильме «Мадам Паутина»
Актриса рассказала изданию Variety, что она приняла участие в экранизации комиксов Marvel о Женщине-пауке. 

Хотя популярность супергеройских фильмов в последнее время пошла на спад, Сидни Суини уверена, что фильм о Женщине-пауке станет прорывом: «Я думаю, он отличается от того, что люди привыкли видеть в фильмах про супергероев», — цитирует актрису издание.

Также, Суини заявила, что когда она узнала, что ее утвердили на роль, она сразу же направилась в магазин, где скупила все возможные комиксы, в которых упоминается ее героиня.

Фото: скриншот YouTube/Translated by Valery