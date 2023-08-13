В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Великая Русь»

13.08.2023

В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Великая Русь»
На фестивале прозвучали шедевры русских и зарубежных композиторов, а также народные песни. Об этом сообщает ТАСС.

Произведения сопровождались архитектурной подсветкой кафедрального собора князя Александра Невского. Дирижером в этот вечер выступил дирижер Симфонического оркестра радио и телевидения Сербии Боян Суджич. Он отметил, что в его карьере уже были подобные концерты, когда происходит синтез нескольких видов искусства. «Одна и та же традиция и в Сербии, и в России, поскольку я уже делал такие концерты, имея опыт, мне уже понятно, как это все происходит», — добавил дирижер.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий добавил, что Нижний Новгород вновь становится образцом и образом прочтения истории страны.