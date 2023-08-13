Пушкинский музей планирует совместные проекты с Бразилией и Мексикой

13.08.2023
Директор музея Елизавета Лихачева заявила, что пока они находятся на стадии переговоров. Об этом сообщает ТАСС.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина планирует развивать сотрудничество по выставочным проектам с Бразилией и Мексикой.
«Мы пока в процессе переговоров. Прошел первый шок после всего произошедшего, после того Россию попытались закенселить. Сейчас становится понятным: во-первых, не получилось закенселить; во-вторых, весь мир не заканчивается Европой», — поделилась она
«В Бразилии не так давно произошла трагедия — сгорел Национальный музей. Конечно, мы работаем с бразильцами. И сейчас работаем с мексиканцами. Они очень хотят нам привезти Мезоамерику», — сказала Лихачева, выступая на II Международном детском культурном форуме.
Фото: скриншот YouTube/ Музей Архитектуры