Посещаемость музеев выросла на 20% после снятия ковидных ограничений

13.08.2023
Об этом директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева сообщила на II Международном детском культурном форуме.
По словам Лихачевой, в разгар пандемии и ограничений многие высказывались о том, что посещение музеев станет бессмысленным из-за онлайн-формата работы экспозиций. «Как только стало можно, первое место, куда люди пошли, — музей», — заверила искусствовед.
В этом году II Международный детский культурный форум проходит по семи тематическим творческим направлениям, кураторами которых стали деятели культуры. Так, куратором направления «Музыкальное искусство» выступил пианист Иван Рудин, «Театральное и цирковое искусство» — ректор ГИТИСа Григорий Заславский и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, «Литература и журналистика» — литературовед Дмитрий Бак и многие другие
Фото: скриншот YouTube/ГМИИ им. А.С. Пушкина