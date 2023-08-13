На Сицилии отметили 150-летие Сергея Рахманинова

13.08.2023

На Сицилии отметили 150-летие Сергея Рахманинова
Мероприятия организовали для российский и итальянских студентов. Об этом сообщает ТАСС.

Серия мероприятий, в том числе концерты и мастер-классы для российских и итальянских студентов, проходит в городе Эриче на Сицилии. Программа, посвященная 150-летию со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.

 Концерты и мастер-классы пройдут при участии Российской академии музыки имени Гнесиных. Организаторы также привезли выставку Российского Национального музея музыки, посвященную 150-летию Сергея Рахманинова, которая ранее экспонировалась в Русском доме в Риме. Посетители смогут увидеть уникальные фотографии, афиши, программы концертов.