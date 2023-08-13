На Сицилии отметили 150-летие Сергея Рахманинова

Мероприятия организовали для российский и итальянских студентов. Об этом сообщает ТАСС. ...
Министр культуры РФ Ольга Любимова пообщалась с участниками «на равных» во время фестиваля. Об это...
В Китае проходит международный музыкальный фестиваль и конкурс пианистов. Российский музыкант испо...
Организаторы опубликовали программу фестиваля, который пройдет 13 августа на стадионе «Юность» ...
В юбилейный год 300-летия в столице Прикамья свое мастерство покажут 19 театральных и цирковых ком...
Мероприятия организовали для российский и итальянских студентов. Об этом сообщает ТАСС. ...
Министр культуры РФ Ольга Любимова пообщалась с участниками «на равных» во время фестиваля. Об это...
В Китае проходит международный музыкальный фестиваль и конкурс пианистов. Российский музыкант испо...
Организаторы опубликовали программу фестиваля, который пройдет 13 августа на стадионе «Юность» ...
В юбилейный год 300-летия в столице Прикамья свое мастерство покажут 19 театральных и цирковых ком...
Посетители увидят несколько десятков работ из цикла, посвященного образам старой Москвы. Об этом с...
Первыми посетителями выставки стали более 100 ветеранов. Об этом сообщает ТАСС. ...
Актриса Белла Ко умерла 10 августа на 55-м году жизни. Об этом пишет Газета.ru ...
Известный режиссер Джеймс Кэмерон, создатель таких культовых фильмов, как «Терминатор» и «Терминат...
На территории общины Якобсдорф в Бранденбурге посетители могут увидеть необычную картину, состоящу...
В честь праздника для парка создали 13 экспериментальных проектов по мотивам произведений Горького...
На «Шаляпин-фестивале» представят романсы, фрагменты из опер, русские народные песни. Об этом сооб...
Экспедиция для съемки фильма стартовала 12 августа и продлится 10 дней. Об этом сообщает ТАСС. ...
Литературно-музыкальный фестиваль состоится при поддержке ПФКИ в Усадьбе Захарово и парке Захарово 1...
Участники заседания разобрали внесенный в Госдуму законопроект, вводящий порядок использования произ...
Мастера горлового пения выступят в сопровождении традиционных инструментов, электронной музыки и мул...
Проект «Многослойная реальность» знакомит с работами художника-аниматора, лауреата «Оскара» Александ...
Совместный проект Музея архитектуры им. А. В. Щусева и КДЦ «Дулёвский» расскажет о творчестве и жизн...
Такое решение приняла министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам финального питчинга проектов, про...
13.08.2023