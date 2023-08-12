Ольга Любимова пообщалась с участниками II Международного детского культурного форума

12.08.2023

Ольга Любимова пообщалась с участниками II Международного детского культурного форума
Министр культуры РФ Ольга Любимова пообщалась с участниками «на равных» во время фестиваля. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что участники задавали интересные, а порой и сложные вопросы, а также объяснила значение проекта «Культура» для развития нашей страны.

«Действительно, Россия — невероятно разная и очень многогранная страна с огромным количеством этнических групп. Каждый регион имеет свои национальные коллективы и традиции, которые нам важно сохранять и поддерживать» , - пишет министр культуры.