Пианист Богдан Санисалов представил Россию в Шанхае на международном музыкальном фестивале

В Китае проходит международный музыкальный фестиваль и конкурс пианистов. Российский музыкант исполнил в субботу перед жюри и публикой несколько классических произведений. Об этом сообщает ТАСС.





В качестве своей программы для первого тура пианист подготовил первую часть 2-й сонаты Бетховена и этюд из 39-го опуса № 6 Рахманинова. Музыкант признался, что участие в таком конкурсе для него имеет большое значение. Он давно нашел его, но никак не мог решиться.





«Это мой первый конкурс за долгое время. Важно и показать себя, и почувствовать атмосферу конкурса, потому что конкурс и концерт — это разные вещи. Когда ты играешь на концерте, то можешь больше себе позволить, чувствуешь себя более комфортно, а конкурс — это атмосфера соревнования», — сказал музыкант





Санисалов начал заниматься музыкой в возрасте пяти лет в своем родном городе Пензе. Он обучался в Пензенском музыкальном училище имени Архангельского и колледже имени Гнесиных. В настоящее время Санисалов учится в Российской академии музыки имени Гнесиных в классе преподавателя Павла Домбровского.





Фото: скриншот YouTube/Корпорация Разума