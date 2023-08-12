Актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко скончалась в Москве

12.08.2023

Актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко скончалась в Москве
Актриса Белла Ко умерла 10 августа на 55-м году жизни. Об этом пишет Газета.ru

«В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти — онкология», — уточнил собеседник агентства.

В последнее время актриса боролась с тяжелым заболеванием.

Белла Ко закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и снималась в таких сериалах, как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский».  Кроме этого она озвучивала персонажи многих известных мультфильмов и фильмов, в том числе «История игрушек», «Суперсемейка», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и многих других.

Фото: скриншот YouTube/ЗвездоPad