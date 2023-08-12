Актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко скончалась в Москве

Актриса Белла Ко умерла 10 августа на 55-м году жизни. Об этом пишет Газета.ru ...
Известный режиссер Джеймс Кэмерон, создатель таких культовых фильмов, как «Терминатор» и «Терминат...
На территории общины Якобсдорф в Бранденбурге посетители могут увидеть необычную картину, состоящу...
В честь праздника для парка создали 13 экспериментальных проектов по мотивам произведений Горького...
На «Шаляпин-фестивале» представят романсы, фрагменты из опер, русские народные песни. Об этом сооб...
Актриса Белла Ко умерла 10 августа на 55-м году жизни. Об этом пишет Газета.ru ...
Известный режиссер Джеймс Кэмерон, создатель таких культовых фильмов, как «Терминатор» и «Терминат...
На территории общины Якобсдорф в Бранденбурге посетители могут увидеть необычную картину, состоящу...
В честь праздника для парка создали 13 экспериментальных проектов по мотивам произведений Горького...
На «Шаляпин-фестивале» представят романсы, фрагменты из опер, русские народные песни. Об этом сооб...
Экспедиция для съемки фильма стартовала 12 августа и продлится 10 дней. Об этом сообщает ТАСС. ...
Литературно-музыкальный фестиваль состоится при поддержке ПФКИ в Усадьбе Захарово и парке Захарово 1...
Участники заседания разобрали внесенный в Госдуму законопроект, вводящий порядок использования произ...
Мастера горлового пения выступят в сопровождении традиционных инструментов, электронной музыки и мул...
Проект «Многослойная реальность» знакомит с работами художника-аниматора, лауреата «Оскара» Александ...
Совместный проект Музея архитектуры им. А. В. Щусева и КДЦ «Дулёвский» расскажет о творчестве и жизн...
Такое решение приняла министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам финального питчинга проектов, про...
Идея актуализировалась после взрыва в Таганроге, где пострадали здание и предметы искусства Художест...
Южнокорейские кинематографисты посетили РФ в рамках проекта Filming Locations in Russia, сообщила пр...
Произведение по поэме отца Артемия Владимирова на музыку Антона Вискова исполнят в Московской консер...
Проект «Очень милое, честное все семейство» расположится на территории заброшенной усадьбы в Подмоск...
Хореографический коллектив станет участником Российско-китайской ярмарки культуры и искусства, сообщ...
На закрытии 31-го смотра его генпродюсер Геворг Нерсисян объявил имя президента, а губернатор Ленобл...
С 20 по 25 августа в столичном кинотеатре покажут шесть отреставрированных кинокартин Il grande Maes...
12.08.2023